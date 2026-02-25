В Луцке мужчина открыл огонь в сторону военнослужащих ТЦК: детали инцидента

В Луцке мужчина открыл огонь в сторону сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Военнослужащие оперативно обезоружили нападавшего и передали полицейским.

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Что известно

Чрезвычайное происшествие произошло во вторник, 24 февраля, во время проведения мероприятий оповещения по мобилизации. Гражданин несколько раз выстрелил в направлении работников ТЦК и СП.

"Благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападающий был обезврежен, оружие изъято и передано работникам полиции. Никто из военных не пострадал", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия.

В Волынском ОТЦК и СП отметили, что категорически осуждают любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей.

"Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы призываем граждан соблюдать законодательство Украины", – указано в сообщении.

Напомним, 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

