В Киеве водитель Porsche устроил массовое ДТП, а потом начал стрелять. Подробности и фото

В Киеве будут судить водителя Porsche, который, по информации следствия, в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. После этого злоумышленник устроил стрельбу и напал на участников аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

"Следователи завершили досудебное расследование по делу, которое произошло в прошлом году в Соломенском районе столицы. Тогда в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о драке и выстрелах вблизи проезжей части", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что водитель Porsche столкнулся с автомобилем ВАЗ, а также повредил еще несколько машин. После этого он начал вести себя агрессивно и начал конфликтовать со свидетелями и участниками ДТП.

Во время схватки правонарушитель ударил 26-летнюю пассажирку одного из автомобилей, а когда 22-летний водитель пытался вступиться за женщину – достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в его сторону. Пострадавшего с непроникающим огнестрельным ранением госпитализировали медики и оказали необходимую помощь.

Злоумышленником оказался 37-летний киевлянин – во время общения с полицейскими у него были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. Нарушителю выписали штраф в размере 17 тысяч гривен и сообщили о подозрении по факту хулиганства. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству с применением оружия. Пьяный злоумышленник угрожал посетителям и работникам супермаркета пистолетом.

