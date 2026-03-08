Выпустил 90 патронов: в Хмельницком военный в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона

В Хмельницком в субботу, 7 марта произошла стрельба в одном из микрорайонов города. В 22:20 часов один из военнослужащих ВСУ устроил стрельбу по двору многоэтажки на улице Гаевой.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области. Он выпустил по двору 90 патронов, но в конце концов сдался правоохранителям и спецназовцам КОРД.

Что известно

Как говорят правоохранители, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона собственной квартиры на девятом этаже. На место происшествия сразу выехало руководство полицейского управления Хмельницкой области, следственно-оперативная группа, силовики КОРД и патрульные.

На месте правоохранители выяснили, что житель одной из квартир, который является действующим военнослужащим, открыл огонь с балкона квартиры, выпустив из автомата около 90 патронов.

В результате вмешательства силовиков КОРД, правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сдался правоохранителям. Обстоятельства происшествия и происхождение огнестрельного оружия устанавливают правоохранители. Отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство".

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Воздушных сил в пятницу, 27 февраля, правоохранители устроили погоню за водителем легковушки. Во время инцидента полицейские временноперекрывали движение транспорта, раздавались выстрелы.

Также в столице предстанет перед судом водитель Porsche, который, по информации следствия, в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. После этого злоумышленник устроил стрельбу и напал на участников аварии.

Как сообщал в Луцке мужчина открыл огонь в сторону сотрудников территориального центра комплектования. Нападающего удалось оперативно обезоружить нападающего и передать полицейским, а в результате инцидента никто не пострадал .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!