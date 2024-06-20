Во Львове автобус наехал на 11-летнего мальчика на велосипеде: ребенок умер в больнице. Фото

Во Львове автобус "БАЗ" наехал на 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил телесные повреждения, его доставили в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

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Об этом сообщили в Telegram полиции Львовской области. ДТП произошло 19 июня около 16:00 на проспекте Чорновила.

Отмечается, что автобусом управлял 60-летний житель одного из сел Стрыйского района. Погибший мальчик был жителем Львова.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Все детали трагедии устанавливаются.

Напомним, 17 июня на Закарпатье произошло ДТП, во время которого автобус влетел в кювет. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них – ребенок. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июня в селе Фонтанка под Одессой, возле ТЦ "Ривьера", водитель на полной скорости сбил людей на пешеходном переходе. Есть пострадавшие, их госпитализировали.

– В Каменском на Днепропетровщине произошло ДТП – легковушка врезалась в столб уличного освещения и вспыхнула. Есть пострадавшие, среди которых – ребенок.