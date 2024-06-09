На Днепропетровщине автомобиль влетел в столб и вспыхнул: среди пострадавших – ребенок. Фото

В Каменском на Днепропетровщине произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка врезалась в столб уличного освещения и вспыхнула.

Есть пострадавшие, среди которых – ребенок. Подробности раскрыли в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Авария произошла накануне вечером.

"8 июня в 22:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Сержанта Коновалова Заводского района города Каменское. По прибытию спасатели установили, что легковой автомобиль Opel совершил наезд на столб уличного освещения и загорелся. Горел моторный отсек на площади 2 кв. м", – рассказали в ГСЧС.

В результате аварии травм получил водитель легковушки и пассажирка авто – оба 1991 года рождения. Также травмирован 6-летний ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы.

Спасатели же потушили горящий автомобиль в 23:13.

"К месту происшествия привлечены 13 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области. Причину ДТП устанавливают сотрудники Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием и возгоранием авто. Авария произошла на улице Большая Васильковская. К моменту сообщения об аварии информации о пострадавших не было.

Также сообщалось, что в Киевской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим. В крови виновника аварии обнаружено 3,4 промилле алкоголя.