На Закарпатье автобус слетел в кювет, пострадали 11 человек, среди них – ребенок. Фото

В Закарпатской области в понедельник, 17 июня, произошла авария, в ходе которой автобус слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них – ребенок.

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Об этом сообщили закарпатские медики. "Сегодня утром, в половине девятого, на линию 103 поступило сообщение о ДТП в с. Симер. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет", – говорится в сообщении.

Бригады экстренной медицинской помощи (ЭМП) оперативно прибыли на место происшествия и стали оказывать помощь пострадавшим. В результате аварии семь пассажиров и водитель получили травмы легкой и средней тяжести.

Шесть пострадавших были доставлены в медицинские учреждения автомобилями скорой помощи, двоим оказали помощь на месте, и они отказались от госпитализации. Среди пострадавших – шесть женщин в возрасте от 18 до 60 лет, шестилетний мальчик и 69-летний водитель.

По информации ГУНП Закарпатья, всего за медицинской помощью обратились 11 пассажиров автобуса. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

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