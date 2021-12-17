Гогилашвили и начальник ГУР Буданов поселились в особняке "теневика": что их связывает и за чей счет праздник

Бывший заместитель министра МВД Александр Гогилашвили скрыл в декларации расходы на аренду дома под Киевом, в котором он живет с семьей и где "приютил" начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Это дает основание Госбюро расследований и Национальному агентству по предотвращению коррупции провести проверки. А факт "сожительства" главного военного разведчика с семьей гражданина РФ и вовсе несет угрозу национальной безопасности и должен "озаботить" СБУ.

Подробнее о скандальной ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Жена скандально известного бывшего замминистра МВД Александра Гогилашвили – Мария Левченко (помощница президента Зеленского) – арендовала дом в Киево-Святошинском районе Киевской области еще в июне 2020 года. Эта информация есть в декларации Гогилашвили.

По данным журналистов Слідства.інфо и Bihus.Info, особняк находится в селе Хотов. Его площадь – около 350 квадратных метров, но Гогилашвили "поскромничал" и указал в декларации всего 117 кв. м.

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Этот дом помощница Зеленского арендует через риелтора. Реальный же собственник имения, согласно информации из государственного реестра недвижимости, Диана Стрелковская. Это бизнесвумен и жена Вячеслава Стрелковского, которого называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Ни в одной декларации уволившегося с позором Гогилашвили нет данных о стоимости аренды. По словам специалистов рынка недвижимости, снять подобный особняк в Хотове стоит приблизительно 50 тысяч гривен в месяц.

Судя по данным декларации, Мария Левченко за весь 2020 год получила от работодателя "Квартал 95" 153 тыс. 920 гривен. А вот ее муж заработал 815 тысяч 044 грн. То есть, среднемесячный доход семьи составлял около 80 тысяч гривен. Если бы семья Гогилашвили-Левченко платила за аренду 50 тысяч, то на все остальные расходы оставалось бы всего около 30-ти.

Правда, что касается денежных активов, Гогилашвили задекларировал за прошлый год 360 тысяч гривен наличных и чуть более 29 тыс. грн на счете в ПриватБанке. Его жена хранила в банке 20 тысяч гривен. В совместной собственности супругов было еще 23 тысячи долларов наличных. Но очень сомнительно, что они тратили эти деньги на аренду.

У семьи также было три автомобиля: две Mazda 3 записаны на Марию (один из которых был куплен за полмесяца до того, как ее мужа назначили заместителем министра). А уже через месяц после назначения Гогилашвили приобрел для себя Jeep Cherokee 2016 года выпуска за 197 тыс. грн.

Последние изменения в декларации Гогилашвили произошли в октябре этого года: он указал, что стал собственником автомобиля HONDA PILOT 2015 года выпуска. За машину Гогилашвили заплатил ООО "СА ДРАЙВ" 206 тысяч 496 гривен. За месяц до это он получил от этой компании доход в размере 532 тыс. грн – судя по всему, от продажи авто.

В комментарии журналистам после выхода сюжета о совместном проживании Буданова с семьей Гогилашвили глава ГУР сообщил, что перехал к другу якобы из-за того, что в его квартире идет ремонт. То есть, фактически он не платит за аренду.

В соответствии с декларацией, Кирил Буданов с женой Марианной с 2018 года живут в служебной квартире площадью 51,5 квадратных метров (жилье находится на балансе Главного управления разведки). Что за ремонт идет минимум несколько месяцев в небольшой квартире – тайна за семью печатями.

Что касается ежемесячного дохода Будановых, то в 2020 году он ненамного уступил Гогилашвили. А в этом году, судя по всему, даже улучшилось.

28 октября глава ГУР подал исправленную декларацию за 2020 год. По ней ни у Буданова, ни у его жены в собственности нет не только недвижимости, но и автомобилей. Однако указано, что Марианна Буданова ездит на Mitsubishi Pajero Wagon 2008 года выпуска, который ей предоставил в бесплатное пользование некий Вадим Банников.

В доходах за 2020 год Кирилл Буданов указал 806 тыс. 227 грн денежного обеспечения и 7 тыс. 300 гривен социальной помощи участникам АТО.

Что касается активов, Буданов задекларировал 21 тысячу долларов наличными, которые принадлежат его жене.

Последние данные Кирилл Буданов задекларировал 14 декабря 2021 года – он уведомил о существенных изменениях в имущественном состоянии. Начальник Главного управления разведки МОУ получил денежную помощь на оздоровление в сумме 134 тысяч 606 гривен.

Предыдущие два изменения были в ноябре. Буданов сообщил, что 26 октября он получил денежное обеспечение в размере 153 тыс.103 грн, а 29 ноября - на практически аналогичную сумму – 153 тыс. 060 гривен. То есть, его зарплата выросла.

"Быкование" Александра Гогилашвили перед полицейскими на блокпосту на въезде в Донецкую область (зону Операции Объединенных сил), а также в Киеве, вызвала гневную реакцию общества и привело к позорному увольнению замминистра. Однако еще больше поражены как простые украинцы, так и представители разведсообщества, действиями начальника военной разведки.

То, что глава ГУР живет вместе с семьей Гогилашвили, который до сегодняшнего дня даже не сделал попытки опровергнуть наличие у него российского паспорта и судимости за мошенничество, просто не укладывается в голове.

"В то, что Буданов не знал об этом – невозможно поверить. Он опытный разведчик. Если не знал, это серьезный прокол. Удивляет и то, что военный, на которого уже было совершено покушение в Киеве (его автомобиль подорвали), называет другом человека, с которым знаком всего два-три года. И не просто называет, а по факту доверяет ему жизнь своей семьи. Возможно, Гогилашвили и Буданова объединяет нечто большее", – считает собеседник OBOZREVATEL из разведки.

По его мнению, речь может идти о контрабандных потоках через ОРДЛО, однако утверждать это без выводов соответствующих органов конечно же нельзя. Также наш собеседник считает, что "совместная жизнь" главного военного разведчика и россиянина с криминальным шлейфом представляет угрозу национальной безопасности.

14 декабря OBOZREVATEL отправил информационные запросы в Главное управление разведки Минобороны, МВД и Службу безопасности Украины по вопиющей ситуации с Гогилашвили: гражданству Российской Федерации, охране из спецназовцев ГУР, доступу к гостайне и др. Пока что ответов нет.