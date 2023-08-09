У экс-нардепа-регионала проводят обыски по делу об отмывании более 500 млн грн: стало известно его имя. Фото

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований заявили, что проводят обыски у бывшего депутата-регионала по делу об отмывании более 500 млн грн. По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, это Владимир Макеенко.

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"Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен", – говорится в сообщении СБУ.

Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн.

Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных Макеенко компаний, в том числе зарегистрированных в оффшорах, сообщили в СБУ. По данным следствия, именно через эти структуры политик мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины. Макеенко грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

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