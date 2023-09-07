ВАКС продлил арест судьи Верховного суда Князева: детали дела

Бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву 6 сентября продлили срок действия меры пресечения – ареста – в пределах срока досудебного расследования, то есть до 16 октября 2023 года. Подозреваемый по-прежнему может внести залог, чтобы выйти из СИЗО. Его размер – 55 миллионов гривен.

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Соответствующее решение Высшего антикоррупционного суда было обнародовано в четверг, 7 сентября. Пресс-служба на официальном сайте отметила, что следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

В случае внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи. При этом на него будут возлагаться такие обязанности:

- прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору или в суд;

- не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

- сообщать об изменении своего места жительства, работы;

- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

- сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины;

- носить электронное средство контроля (браслет).

О расследовании НАБУ и САП вероятного факта коррупции со стороны тогдашнего главы Верховного суда Украины стало известно в мае 2023 года. Стражи порядка отчитались, что Князева задержали на горячем – при получении 2,7 миллиона долларов взятки.

У СМИ есть информация, что неправомерную выгоду глава суда мог получить за решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

Сам Князев в суде оправдался: мол, деньги были не его, а принадлежали его зажиточным друзьям, он их якобы получил только на хранение, отправившись в отпуск. Тем не менее суд отправил подозреваемого под стражу. Залог сперва установили в размере 107 миллионов гривен. Потом ее несколько раз уменьшали (31 августа – до 55 миллионов гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В рабочем телефоне Князева обнаружилось множество тайн и "интересных разговоров". В сеть попали аудиофайлы с отрывками этих бесед.

– Князев был избран главой Верховного суда 22 октября 2021 года. Что о нем известно, читайте в нашем материале.

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