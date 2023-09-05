Экс-главе Верховного суда Князеву уменьшили размер залога до 55 млн грн: все детали дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уменьшил размер залога для бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева с 75 до 55 млн грн. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

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Об изменении размера залога говорится в резолютивной части постановления суда, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно ей, еще 31 августа ВАКС частично удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката.

Отмечено, что полный текст постановления будет объявлен 5 сентября в 17:00.

Напомним, 15 мая в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда "на горячем" – при получении 2,7 млн долларов взятки.

Князеву инкриминируют участие в крупной коррупционной схеме, в которой, по данным следствия, замешаны высшее руководство и рядовые судьи суда.

По данным СМИ, он получал деньги за решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

Сам Князев заявил в суде, что деньги были не его, а принадлежали его зажиточным друзьям, он их якобы получил только на хранение, отправившись в отпуск. Тем не менее суд отправил бывшего главу Верховного суда под стражу до 13 июля с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 июля Апелляционная палата ВАКС отказалась удовлетворить жалобу адвокатов Князева и оставила его под стражей до 8 сентября.

– В рабочем телефоне Князева обнаружилось множество тайн и "интересных разговоров". В сеть попали аудиофайлы с отрывками этих бесед.

– Князев был избран главой Верховного суда 22 октября 2021 года. Что о нем известно, читайте в нашем материале.

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