'Тайна телефона Князева': почему разгорелась 'война' вокруг дела экспредседателя Верховного суда и пытавшихся скрыть

Разоблачение на взятке главы Верховного суда Всеволода Князева может стать самым громким делом года в вопросе борьбы с коррупцией в Украине, и не только потому, что был задержан чиновник высшего ранга. В рабочем телефоне судьи содержалось большое количество тайн и "интересных разговоров" с высшими должностными лицами, из-за чего вокруг гаджета начали происходить странные события, которые теперь подвергают сомнению незаангажированность руководителей определенных независимых органов.

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В сеть попали аудиофайлы с отрывками этих бесед, из-за которых возникает подозрение, что "некоторые в САП" были очень незаинтересованы в раскодировке устройства. Руководство ведомства рискует попасть в скандал, который может ему "очень дорого стоить", предполагают расследователи "Цензор.НЕТ", рассказывая о тайнах телефона Князева (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

По данным издания, 29 июня решением Генерального прокурора Андрея Костина была сокращена должность начальника первого отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую занимал Александр Омельченко. Именно в его подчинении было дело Князева, и он с ним работал с самого начала.

Должность сократили после того, как Омельченко "фактически поссорился" с руководителем САП Александром Клименко из-за того, кто будет взламывать телефон судьи.

"Вариантов было два – Украина без гарантии успеха или Польша с гарантией, но без предварительных попыток украинских специалистов. Омельченко дал запрос на помощь полякам. И это стало началом большого конфликта в САП, а также причиной подачи жалобы на Клименко в совет прокуроров, копия которой есть в распоряжении "Цензор.НЕТ", – пишут расследователи.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева во время получения взятки в размере $2,7 млн, которая давалась за решение по делу предприятия Константина Жеваго.

Позже выяснилось, что по делу фигурирует также адвокат Олег Горецкий, построивший целую сеть для решения вопросов в судах за деньги, а еще бывший депутат Николаевского горсовета нотариус Кирилл Горбуров. Если Князева задержали "на горячем", то данные о части судей, которые тоже могли быть причастны к принятию решений по взяткам, задокументировать не удалось.

"Судя по озвученному в суде, Князев организовывал совместную коммуникацию участников схемы и определял, по каким делам можно договариваться. Горецкий под прикрытием адвокатской деятельности должен был искать таких "клиентов", а Горбунов занимался передачей средств между сторонами", – говорится в сообщении.

На пресс-конференции директор НАБУ представил дело как их общую победу с САП. Тогда рядом с ним стояли Александр Клименко и Александр Омельченко.

Клименко украинская общественность больше года отстаивала на конкурсе на главу САП, где "власти пытались провести своих кандидатов", в частности нынешнего генпрокурора Андрея Костина, а затем еще несколько месяцев "блокировали установление результатов и победу Клименко".

Омельченко же выбирался на должность начальника первого отдела САП на открытом конкурсе в 2015 году. В его подчинении находились семь прокуроров. Возглавляемый им отдел осуществлял процессуальное руководство по делам экс-первого вице-премьера Андрея Клюева, ПриватБанка, экс-замминистра обороны Игоря Халимона по факту подписания незаконных дополнительных соглашений, а еще руководителя ГП "Укрпатент" Андрея Кудина по растрате средств. Также он осуществлял процессуальное руководство по делам Князева, замминистра развития громад Лозинского, о "золотых яйцах Минобороны", злоупотреблении должностными лицами Днепропетровской ОГА при заключении договоров с компанией "Стройинвест Инжиниринг".

"Отделом Омельченко за первые полгода 2023-го переданы в суд обвинительные акты по делам о недостоверном декларировании нардепов Маргариты Шол и Сергея Нагорняка, начальника департамента международного полицейского сотрудничества Нацпола Неволи, за завладение средствами директором ГП "Морской порт Южный", против директора "Житомирского бронетанкового завода" Бутенко и других", – перечислили расследователи.

Они подчеркнули, что замечания к работе Омельченко не было, пока он не согласовал детективу НАБУ запрос на международную правовую помощь в Польшу о раскодировании телефона судьи Князева.

Со ссылкой на данные источников в НАБУ, "Цензор.НЕТ" сообщает, что было две концепции "взлома" гаджета – сделать это в Украине "без гарантии успеха" или в Польше. Говорят, что некоторые выступали за то, чтобы ломать в Украине, где с большой вероятностью данные были бы потеряны. Впрочем, телефон был успешно сломан в Польше и вернулся в НАБУ.

Но оказалось, что этот успех привел к ссоре, которая "может очень дорого стоить репутации руководства САП". Известно, что 21 июня руководитель ведомства вызвал к себе Омельченко и поинтересовался местом нахождения телефона Кязева. Прокурор ответил, что он – в помещении НАБУ, но Клименко заявил: "ему известно, что телефон находится вне помещения НАБУ".

"После этого он повышенным тоном, сопряженным с криками, начал меня спрашивать, соответствует ли действительности информация, что я подписал запрос о международной правовой помощи в этом уголовном производстве по мобильному телефону подозреваемого Князева и какие именно вопросы в запросе были заданы", – цитирует издание обращение Омельченко в Совет прокуроров, в котором он обвиняет Клименко в давлении.

По его словам, он подтвердил руководителю САП предоставление такого разрешения, после чего "Клименко стал упрекать его в том, что он не имел права привлекать специалистов из Польши".

"С указанной позицией Клименко, которая была высказана мне в грубой форме и явно выходила за пределы полномочий руководителя САП, я не согласился, ведь мне как старшему прокурору в производстве достоверно известно от детективов НАБУ, что попытки преодолеть логическую защиту телефона экспертами во время проведения судебно -технической экспертизы телефона на территории Украины несли риск безвозвратной утраты возможности получить любую информацию из телефона в будущем. В то же время, по информации детективов НАБУ, специалисты из Польши могли обеспечить избежание такого риска потери информации и достичь нужного для досудебного расследования результата. каких-либо законных препятствий для осуществления такого международного сотрудничества не существует", – говорится в заявлении Омельченко.

Прокурор указал, что предложил Клименко отозвать запрос о международной помощи, если он считает его незаконным. В конце разговора, который перерос в ссору, Клименко ему "пообещал, что он больше в САП работать не будет".

"Выйдя из кабинета Клименко, Омельченко позвонил руководителю второго отдела детективов НАБУ Индиченко, где спросил о судьбе телефона и о давлении на себя со стороны руководителя САП. Также он сообщил об этом своих подчиненных Гречишкина и Василенкова, начальника второго подразделения детективов НАБУ Полькина. 30 июня Омельченко ушел в ежегодный отпуск, а выйдя на работу 3 июля, узнал, что приказом Генерального прокурора его должность сокращена", – пишут расследователи.

По их данным, генпрокурор Костин пошел на такое сокращение, зная, что 13 работников САП, в том числе четверо представителей руководства, ныне мобилизованы, поэтому нагрузка на прокуроров только растет.

Омельченко назвал сокращение своей должности "следствием договоренностей Клименко, который был недоволен его действиями по делу Князева". По запросу "Цензор.НЕТ" руководитель САП переадресовал ответ на пресс-службу, которая заявила, что ее цель – усилить штат новыми прокурорами, оптимизировав отделы, а еще добавила, что "у руководства САП нет личных конфликтов с каким-либо прокурором".

В то же время, говорят журналисты, там фактически отказались комментировать ситуацию с отправкой телефона Князева в Польшу, указав на "тайну досудебного расследования".

В этой истории расследователи нашли еще один момент, который, по их мнению, ставит под сомнение добродетель действий руководства САП. Они предполагают, что успешное задержание представителями НАБУ судьи и изъятие его телефонов может привести к значительному скандалу вокруг власти. Как отмечается: неудачно то, что детективы не смогли вовремя задержать одного из фигурантов дела – адвоката Олега Горецкого. Правоохранители сначала не смогли догнать его авто, а затем, когда адвокат добрался до своего дома, он соскочил с карниза дома, пока детективы ждали помощи взломать дверь. В конце концов, когда Горецкий был задержан в гостинице, он уже "вычистил свой телефон".

"Возможно, это случилось не просто так. В материалах НСРД есть фрагменты, потенциально указывающие на связь между заместителем руководителя САП Синюком и приспешниками Князева, в частности адвокатом. 30 марта между Горецким и николаевским нотариусом Кириллом Горбуновым происходит разговор, в котором первый говорит о знакомстве с заместителем руководителя САП (поскольку заместитель один, речь может идти только об Андрее Синюке) в одном из ресторанов Киева", – говорится в публикации.

Проанализировав аудио, расследователи предположили, что собеседников познакомило третье лицо и, как говорят источники издания, речь идет о Виталии Чубаевском – руководителе директората стратегического планирования и европейской интеграции МВД.

Судя по разговору, адвокат интересовался делом о налоговой отчетности. В еще одном аудио Горецкий разговаривал уже с Синюком, также был зафиксирован его разговор с Олександом Глимбовским, во время которых адвокат хвастался, что они "в диалоге с заместителем руководителя САП. Когда его спросили о самом Клименко, Горецкий ответил:

"Он НАБУшник бывший.. понимаете, что это такое вообще? Это специалисты? Нет. Это вообще самое страшное. Вот когда с плеча, знаете, как говорят: какую партию не создаем, получается КПСС. Какой правоохранительный орган – получается НКВД. Они какую-то задачу получают и начинают ее делать криво, косо. Ты дальше не можешь отмотать назад, ты потом не можешь отбелиться. А эти судьи все узаконивают".

"Цензор.НЕТ" обратился к Синюку за комментарием по поводу знакомства с Горецким, но тот не ответил. Издание напомнило, что после того, как из конкурса выбыл Андрей Костин, Офис президента "ставил в нем именно на Синюка", который еще в декабре 2021-го из-за ОАСК требовал от комиссии отложить установление результатов конкурса. Однако в интервью Le Monde Клименко говорил об их совместной работе с Синюком как "одного целого". Пресс-служба САП также обтекательно ответила о возможном знакомстве сотрудников с Горецким и возможной утечке материалов.

"Если указанные отрывки правда, а вряд ли их художественно нарезали, возникает подозрение, что некоторые в руководстве САП были кровно незаинтересованы в раскодировании телефона Князева. И тогда становится понятной злость на прокурора, отправившего телефон в Польшу. Насколько известно, этот конфликт хотели уладить по-тихому, но после выхода одного комментария, все стоп-краны были сорваны. В результате руководство САП получит для себя скандал, который может ему очень дорого стоить", – подытожили расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство о продлении сроков содержания под стражей экспредседателю Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве. Так, Князева оставили в СИЗО еще на два месяца – до 8 сентября 2023 года с возможностью внесения залога в 75 млн грн.

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