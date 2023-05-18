ВАКС арестовал фигуранта дела Князева о взятке в $2,7 млн

Высший антикоррупционный суд арестовал фигуранта дела Всеволода Князева адвоката Олега Горецкого до 13 июля. Также возможна альтернатива – внесение залога в размере 80 млн. грн.

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Такое решение приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак, сообщил в Telegram журналист Олег Новиков. По его информации, Горецкий сбежал через балкон, когда детективы пытались провести у него обыск.

Дверь с женой они не открывали, их сломали спецсредствами. Горецкого нашли через час в номере гостиницы, отметил журналист.

Также известно, что прослушка правоохранителей неоднократно фиксировала разговоры о том, "Олег ли забрал свою часть".

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