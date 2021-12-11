В Житомирской области беременная женщина с мужем утонули на водоеме: спасатели завершили поиски

На водоеме в селе Парипсы Попельнянской общины на Житомирщине утонули супруги, поехавшие на рыбалку. Их поиски продолжались несколько дней.

Как сообщило ГУ ГосЧС Украины в Житомирской области, 11 декабря было обнаружено тело женщины. Ее до прибытия водолазов искали четыре лодки со спасателями и местными жителями, одному из которых удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей. Тело мужчины достали из водоема накануне.

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Всего к поискам было привлечено: от ГосЧС – 6 единиц техники и 11 человек личного состава, от Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы – 2 единицы техники и 5 человек, а также 3 лодки и 10 человек от ОТГ.

Отметим, 31-летний Петр Кондратюк и его жена, 26-летняя Яна, находившаяся на восьмом месяце беременности, отправились на рыбалку 4 декабря. Дома у них осталось двое детей, которые двое суток просидели в голоде и холоде, пока старшая девочка не вылезла в окно и сообщила родственникам об исчезновении родителей.

Напомним, в Николаевской области вблизи острова Березань в Черном море перевернулась алюминиевая лодка. На месте инцидента обнаружены тела двух погибших мужчин.

Ранее на Закарпатье спасатели обнаружили тело утопленника. Им оказался местный 16-летний житель. Правоохранители выясняли, стало ли утопление причиной смерти молодого парня, случилось ли с ним что-то другое до того, как он оказался в ставке.

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