Неделю не выходила на связь, но ждала помощи: новые детали о женщине, тело которой нашли в реке под Полтавой

Под Полтавой в реке Ворскла нашли тело 36-летней Анны Соляник. Женщина еще неделю назад перестала выходить на связь с родными, а 13 сентября стало известно, что она мертва. Хотя все это время ее видели между двумя селами – Яцыновой Слободкой, где у Анны якобы возникли проблемы с автомобилем, и Семьяновкой, куда она ходила за продуктами. Почему женщина отказывалась от помощи местных жителей – неизвестно.

Правоохранители не склоняются к версии о суициде и уже начали расследовать вероятное убийство. Всех, кто может что-либо знать об этой ситуации, просят давать показания.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жители сел Семьяновка и Яцынова Слободка активно обсуждают загадочную смерть недалеко от Полтавы. Еще в начале сентября на дороге возле Слободки люди заметили чужой автомобиль.

"Я помню, что мы ехали где-то в понедельник (6 сентября) – Mazda стояла с открытыми окнами. Проезжали в тот день там раза четыре, она все стояла. А уже на следующий день окна в автомобиле были закрыты. Я удивилась, еще мужа спросила, что за машина. А он говорит, что тут поле с подсолнухами, видимо, это сторожат урожай.

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А уже 7 сентября увидели нашу старосту, которая стояла возле этой машины. Спросили, что случилось. Она сказала, что это никакие не сторожа, а неизвестная машина, давно стоит. Поэтому вызвали полицию, чтобы разобраться. И уже вчера мы услышали, что водительницу выловили в реке неподалеку", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница.

Еще одна свидетельница сообщила в соцсетях, что видела Анну 6 сентября. "Я остановилась, она сказала, что заблудилась и спросила, где можно купить воды. Я ей объяснила, а потом спросила, может ли она кому-то позвонить или набрать номер и вызвать помощь? Она ответила, что уже сообщила о себе, а также пояснила, что у нее сел аккумулятор. Однако, когда я возвращалась через два часа, она все еще там стояла", – описала ситуацию свидетельница.

Как оказалось, за рулем Mazda была 36-летняя жительница Полтавы Анна Соляник. Автомобиль сломался на том участке дороги, но местные не могут понять, почему женщина не вызвала эвакуатор или помощь.

В полиции Полтавской области говорят, что автомобиль стоял в районе села Яцынова Слободка, а женщину видели уже за пять километров от этого места – в селе Семьяновка. Там она заходила в местный магазин и покупала продукты.

По словам местных, якобы кто-то заглядывал в автомобиль и предлагал Анне помощь, но она отказалась. Люди рассказывают, что она якобы плакала из-за проблем со своим парнем и говорила, что за ней должны приехать из Харькова.

Примерно до 6 сентября Анна еще контактировала со своими родными и знакомой, но потом связь оборвалась. Ее подруга и мама забили тревогу.

"В полицию мама женщины, которая живет в Николаевской области, обратилась 10 сентября, она сообщила, что несколько дней не может связаться с дочерью. Информацию передали нам. В поисках участвовала полиция, волонтеры поискового отряда "Милена", местные водолазы. Тело женщины обнаружили в Ворскле во время прочесывания берега и прибрежной зоны в селе Семьяновка, это в 5 километрах от места поломки автомобиля", – говорит OBOZREVATEL спикер областной полиции Юрий Сулаев.

Руководитель поискового отряда "Милена" в Полтаве Максим рассказал, что Анну обнаружили буквально сразу, как начались поиски: "Она была недалеко от берега. Вызвали водолазов и дождались, пока ее поднимут и опознают. С нами была подруга Анны. Когда она услышала по рации, что тело нашли, то сильно расстроилась. Мы не расспрашивали, что с ней случилось".

Одна из знакомых Анны рассказала нам, что на самом деле погибшая женщина была управляющей продуктового магазина на улице Кукобы.

"Этот магазин ей не принадлежал. Им владеет известный в Полтаве человек, связанный с криминалом. Там торгуют продуктами, овощами, фруктами. Но в одном из отделов еще и продают спиртное на разлив. Там был конфликт, люди жаловались. Года два назад они даже вызвали журналистов с камерами. Так явился тот владелец с поддержкой и они разбили видеокамеру. Хотя сама Анна была там ни при чем, она не могла запретить торговать спиртным", – говорит приятельница.

Еще одна подруга уточнила, что Анна была не просто управляющей, а даже бизнес-партнером владельца, некоего Руслана Л. "Она управляла двумя магазинами: "Крыла" (это та самая наливайка) и "Овощи и фрукты". Владельцы связаны с криминалом, это все, что я знаю", – говорит знакомая на условиях анонимности.

По словам подруг, Соляник не была замужем, но имела отношения с мужчинами. "Она не из тех, кто из-за мужика утопится. У нее было много мужчин и они были для нее средством для достижении цели. Поэтому я думаю, что ее смерть связана с разборками с мужчинами. Она очень любила себя в первую очередь, она любила жизнь. Она просидела в том автомобиле два дня. Ждала кого-то вроде из Харькова. Скорее всего ждала кого-то надежного", – говорит знакомая.

"Она была спокойной, сдержанной, совершенно не конфликтной. Много работала. Не знаю, но она не похожа на человека, который из-за личных проблем с мужчиной пойдет и утопится. Да и не замечала я, чтобы Анна выпивала", – подтверждает еще одна знакомая.

Кстати, автомобиль, на котором приехала Анна, принадлежал ей. Почему он был на харьковских номерах, никто не знает, но ее на нем видели постоянно.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Правоохранители отмечают, что рассматривают несколько версий смерти Анны Соляник.

"При первом осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Но точно на вопрос о причинах смерти может ответить только экспертиза, поэтому мы ждем результатов. Также мы выясняем, сколько времени женщина провела в той местности, где она находилась и что там делала", – добавил Сулаев.

Также в полиции просят всех, кто видел Анну в эти дни или разговаривал с ней, прийти и дать показания, чтобы разобраться в причинах ее гибели.