На Закарпатье трагически погиб 16-летний парень: обнаружили мертвым в водоеме

В прудусела Колочаево на Закарпатье спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. После проведения операции по извлечению утопленника из воды, выяснилось, что им оказался местный житель 2005 года рождения.

Об этом сообщило издание "Мукачево", ссылаясь на пресс-службу ГСЧС. Чтобы достать тело из воды, спасатели использовали силы водолазов и одну единицу специальной техники.

Тело передано для проведения дальнейших экспертиз представителям правоохранительных органов. Именно они выяснят, стало ли утопление причиной смерти молодого парня или с ним случилось что-то другое до того, как он оказался в ставке.

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Напомним, что согласно официальной статистике Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года в Украине утонули более 1000 человек. Наибольшее количество трагических смертей пришлось на летний сезон, когда люди проводят много времени на различных водоемах и, к сожалению, пренебрегают правилами безопасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал про инцидент, произошедший в июне 2021 года, когда киевлянин едва не утонул на пляже для детского купания.