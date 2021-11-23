В Черном море перевернулась лодка с людьми, есть погибшие: выяснились детали трагедии

На Николаевщине вблизи острова Березань в Черном море перевернулась алюминиевая лодка. На месте инцидента обнаружены тела двух погибших мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Отмечается, что их нашел местный рыбак. Соответствующее уведомление поступило на спецлинию "101" от дежурного отдела пограничной службы "Очаков".

Рыбалка сообщил, что всего в лодке находились 3 человека. Поиски третьего мужчины 1967 г.р. продолжаются и сегодня, пока тело не найдено. В то же время тела двух погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. спасатели изъяли и транспортировали их на берег.

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В ГосЧС призывали граждан обращать внимание на информацию синоптиков о штормовых предупреждениях и не выходить на воду при порывах ветра и в туман, поскольку это очень опасно.

Напомним, ранее в Закарпатье спасатели обнаружили тело утопленника. Им оказался местный 16-летний житель. Чтобы извлечь тело из воды, спасатели использовали силы водолазов и одну единицу специальной техники. Правоохранители выясняют, стало ли утопление причиной смерти молодого парня, или с ним случилось что-то другое до того, как он оказался в пруду.

В конце октября в Киеве маленькая девочка четырех-пяти лет упала в водоем и чуть не утонула. Ребенка спас случайный свидетель, оказавшийся сотрудником полиции. Очевидцы сообщили, что девочка была одета не по погоде и пришла в парк без взрослых. "Второй мужчина быстро снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой", – пишут свидетели инцидента.

Согласно официальной статистике ГосЧС, с начала 2021 года в Украине утопилось более 1000 человек. Больше всего трагических смертей пришлось на летний сезон, когда люди проводят много времени на разных водоемах и, к сожалению, пренебрегают правилами безопасности.

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