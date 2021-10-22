В Винницкой области водитель маршрутки избил ветерана АТО: извиняться пришлось на коленях. Фото и видео

В Винницкой области водитель маршрутки избил ветерана АТО, который хотел проехать по удостоверению. В результате мужчина попал в больницу.

Об этом сообщила в Facebook-группе "Дашів-Інфо" местная жительница Анастасия Ткачук, которая стала очевидцем инцидента. Подробности она также рассказала "Телеграфу". Николай Стельмащук, который является председателем районного Союза участников АТО и ветеранов других боевых действий, зашел в маршрутку на остановке в селе Жаданы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Предъявил удостоверение, на что в ответ услышал ненормативную лексику, то есть обзывания, чтобы он вышел из автобуса, потому что везти водитель его не хочет", – отметила девушка.

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Анастасия говорит, что у нее даже язык не поворачивается повторить вслух те обиды, которые маршрутчик адресовал бывшему воину.

"Я тебя туда не посылал, чего ты туда пошел? Ты там деньги зарабатывал, а мне их здесь просто так не дают, поэтому заплати мне", – кричал мужчина.

Затем он остановился и начал вытаскивать ветерана из автобуса.

"Николай Сергеевич хватался за перила, за сиденье... И уже в салоне водитель начал бить его по голове, хоть там люди кричали, возмущались", – подчеркнула Ткачук.

Один человек выбежал и разнял их, потому что водитель уже вытащил АТОшника из авто, повалил на землю и продолжал его бить.

После этого маршрутчик вернулся в автобус, и туда же сел Стельмащук, потому что пассажиры вызвали полицию на автовокзал в Ильинцах. Туда же приехал отец водителя, чтобы защитить сына. Он сказал ветерану, что "раз вы уважаемый человек, то должны были сгладить этот конфликт и дать те 20 гривен за проезд".

Стельмащука пришлось госпитализировать, а впоследствии его собратья разыскали маршрутчика и привезли в больницу просить прощения на коленях. Однако пострадавший не захотел прощать.

"Ты не меня оскорбил, ты оскорбил всех наших ребят, которые отдали жизнь за то, чтобы такие, как ты, жили. Ты помнишь, какие говорил мне слова? Я их помню. Мне это неприятно вспоминать, потому что среди пассажиров были мамы наших ребят, участников боевых действий, и была мама побратима, который погиб... Я хочу, чтобы ты стал на колени перед каждым памятным знаком нашим погибшим воинам. Где бы ты ни шел, ни ехал. Я хочу, чтобы ты перед каждой мамой погибшего, перед каждой мамой участника боевых действий встал на колени. А с тобой я буду разбираться", – сказал ветеран.

Позже Стельмащук рассказал, что не увидел в глазах водителя ни стыда, ни извинений.

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