Под Одессой водитель маршрутки отказал ветерану АТО в льготном проезде: его проучили зеленкой. Фото

В субботу, 7 августа, участники общественной организации "Уличный фронт" в Одессе облили зеленкой водителя маршрутки. Так активисты отомстили мужчине за отказ в льготном проезде участнику боевых действий на Донбассе.

Об инциденте рассказал глава "Уличного фронта" Демьян Ганул у себя в Facebook. Маршрут, на котором работает строптивый водитель, совершает пассажирские перевозки в Черноморск.

"Люди писали в социальных сетях об этом человеке и как он поступил с ветераном. Отмечали в комментариях и меня, призывая обратить внимание на незаконопослушного работника фирмы-перевозчика", – прокомментировал свои мотивы Ганул.

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Он также подчеркнул, что на этот инцидент должны обратить внимание и правоохранительные органы, а патриотические организации поступают в подобных случаях по совести.

"Сегодня мы нашли этого "мужчину", провели воспитательную беседу после которой ему стало стыдно и он позеленел, теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать", – заметил активист и добавил, что сделает все возможное, чтобы водитель 25 маршрута был уволен.

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