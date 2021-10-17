Под Киевом избили ветерана АТО, а нападавших отпустили: люди вышли на митинг. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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Под Киевом избили ветерана АТО, а нападавших отпустили: люди вышли на митинг. Фото и видео

В Ирпене Киевской области двое подростков избили ветерана АТО. Задержанных отпустили, а люди устроили митинг с требованием наказать нападавших.

О самом инциденте сообщается на Facebook-странице Нацполиции области. Он произошел 15 октября около 21:40 возле кофейни на улице Шевченко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Нападение произошло на улице Шевченко.
После нападения подростки скрылись.
Видео дня

По данным правоохранителей, между молодыми людьми возник конфликт, во время которого двое лиц ромской национальности 16-ти и 17-ти лет нанесли несколько ударов 22-летнему пострадавшему.

Как уточнил в Facebook Андрей Медведько, пострадавшим оказался Павел Полищук. Это ветеран АТО, который был бойцом Добровольческого украинского корпуса.

Место нападения.

По его словам, нападавших отпустили после того, как к отделению полиции приехал так называемый "барон", поскольку один из участников конфликта является его сыном.

Пост андрея Медведько.
Один из нападавших.

В связи с этим 17 октября в Ирпене состоялась акция протеста, которую проводили возле дома фигурантов и в центре города. Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, она прошла без нарушений. Демонстранты требовали привлечь к ответственности виновных в избиении ветерана.

Акция протеста в Ирпене.
Акция протеста в Ирпене.
Акция протеста в Ирпене.

В то же время правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса. Виновным грозит наказание от штрафа (до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан) до года исправительных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в октябре ветерана войны на Донбассе избили пьяные хулиганы.

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