Под Киевом избили ветерана АТО, а нападавших отпустили: люди вышли на митинг. Фото и видео

В Ирпене Киевской области двое подростков избили ветерана АТО. Задержанных отпустили, а люди устроили митинг с требованием наказать нападавших.

О самом инциденте сообщается на Facebook-странице Нацполиции области. Он произошел 15 октября около 21:40 возле кофейни на улице Шевченко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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По данным правоохранителей, между молодыми людьми возник конфликт, во время которого двое лиц ромской национальности 16-ти и 17-ти лет нанесли несколько ударов 22-летнему пострадавшему.

Как уточнил в Facebook Андрей Медведько, пострадавшим оказался Павел Полищук. Это ветеран АТО, который был бойцом Добровольческого украинского корпуса.

По его словам, нападавших отпустили после того, как к отделению полиции приехал так называемый "барон", поскольку один из участников конфликта является его сыном.

В связи с этим 17 октября в Ирпене состоялась акция протеста, которую проводили возле дома фигурантов и в центре города. Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, она прошла без нарушений. Демонстранты требовали привлечь к ответственности виновных в избиении ветерана.

В то же время правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса. Виновным грозит наказание от штрафа (до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан) до года исправительных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в октябре ветерана войны на Донбассе избили пьяные хулиганы.