На Волыни ветерана АТО избили на остановке: просто попросил пьяных от него отойти. Видео

В воскресенье, 3 октября, в Торчине Волынской области участник боевых действий в 2014 году на Донбассе стал жертвой пьяных хулиганов. Мужчину избили посреди белого дня за просьбу прилично себя вести на улице.

Об этом сообщила жительница города Иванка Улитовская в Facebook. В социальной группе "Торчин SOS" она рассказала подробности инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Участник АТО просто стоял на остановке и ожидал маршрутку. Он говорил по телефону, когда рядом появились несколько не совсем трезвых молодых парней. Они начали цепляться к бойцу, тот попросил их вести себя спокойней: в ответ на это они начали наносить по нему удары", – написала девушка.

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Она добавила, что этот район достаточно многолюдный, так как рядом расположен продуктовый супермаркет. Прохожие обратили внимание на конфликт и начали делать замечания обидчикам, однако поскольку их было достаточно много и выглядели невменяемо, никто не взялся физически им препятствовать.

Пострадавшему сильно разбили лицо, но он сумел самостоятельно подняться на ноги. На место вызвали полицию и скорую.

"За то, что снимала видео тоже чуть не получила "на орехи", но не могу, чтобы не поделиться с вами своим возмущением. Не знаю чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", – заключила автор публикации.

Осторожно, видео 18+

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, группа молодых людей в Чернигове жестоко избила двух сотрудников полиции, которые в злополучный день были на выходном. Один правоохранитель погиб, другой оказался с серьезными травмами в реанимации, его семья собирает деньги на лечение.