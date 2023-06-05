В Виннице 16-летняя девочка погибла под колесами грузовика: детали трагедии. Фото
В Виннице произошла авария – 16-летняя девушка попала под колеса грузовика. Она погибла на месте.
Об этом сообщила пресс-служба полиции. Установлено, что 55-летний водитель ЗИЛа допустил наезд на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
К сожалению, травмы, полученные в результате удара, оказались несовместимыми с жизнью.
Правоохранители отобрали у водителя образцы крови для проведения анализа на состояние опьянения. Грузовик пока поместили на арестплощадку. Причины ДТП устанавливаются.
Следователи начали досудебное расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшими смерть потерпевшего). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в селе Подгорцы Киевской области в одном из водоемов обнаружили опрокинутый автомобиль. Спасатели достали из машины тело водителя и его кобеля.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства протаранил легковушку, а затем влетел в людей на пешеходном переходе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!