В Виннице 16-летняя девочка погибла под колесами грузовика: детали трагедии. Фото

В Виннице произошла авария – 16-летняя девушка попала под колеса грузовика. Она погибла на месте.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции. Установлено, что 55-летний водитель ЗИЛа допустил наезд на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К сожалению, травмы, полученные в результате удара, оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители отобрали у водителя образцы крови для проведения анализа на состояние опьянения. Грузовик пока поместили на арестплощадку. Причины ДТП устанавливаются.

Следователи начали досудебное расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшими смерть потерпевшего). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в селе Подгорцы Киевской области в одном из водоемов обнаружили опрокинутый автомобиль. Спасатели достали из машины тело водителя и его кобеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства протаранил легковушку, а затем влетел в людей на пешеходном переходе.

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