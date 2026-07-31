Зеленский заявил о попытке покушения на командира "Хартии": нападавший и его сообщник задержаны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира подразделения "Хартия" Игоря Оболенского. По его словам, нападавший и его сообщник уже задержаны.

Видео дня

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Разговаривал с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны", – говорится в сообщении.

В настоящее время с ними ведут работу правоохранительные органы в рамках процессуальных процедур.

Президент отметил, что получил доклад об инциденте от руководства правоохранительных органов, в частности от Александра Поклада.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно ответит на эту попытку удара как по государству, так и по украинскому военному командиру.

"Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам ещё сильнее. Слава Украине!" – подчеркнул президент.

Главные истории дня

Кто такой Игорь Оболенский

Игорь Георгиевич Оболенский (позывной "Корнет") – украинский военнослужащий, полковник Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны. С апреля 2025 года он занимает должность командира 2-го корпуса НГУ "Хартия". В 2026 году ему присвоено звание Героя Украины.

Оболенский окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого, имеет степени магистра в области правоведения и агрономии. До начала полномасштабной войны работал на руководящих должностях в бизнесе, в частности в аграрных компаниях.

С 2014 года служил в Вооружённых силах Украины и спецподразделении "Омега", участвовал в боях за Краматорск и Славянск. В 2015 году возглавил батальон в составе Национальной гвардии.

После начала полномасштабного вторжения России вернулся на фронт, где руководил формированием "Хартия", на базе которого создана 13-я бригада оперативного назначения НГУ. В марте 2023 года стал её командиром.

Оболенский является кавалером ряда государственных наград, в частности орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней и ордена "За мужество" III степени. В июле 2026 года он получил высшую государственную награду – звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители предотвратили попытку убийства сотрудника ГУР, которую готовил завербованный Россией агент; для этого он собирался использовать дрон. За убийство злоумышленнику россияне обещали 100 тыс. долларов. Россия хотела ликвидировать представителя ГУР Андрея Юсова.

А в конце апреля СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, которые готовили покушение на Героя Украины. Убийство генерал-майора ВСУ по заказу российских спецслужб готовили двое наркозависимых из Коростышева Житомирской области. Теперь предателям грозит пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!