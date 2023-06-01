В Киевской области легковушка съехала в водоем и перевернулась: подробности смертельного ДТП. Фото и видео

В селе Подгорцы Киевской области в одном из водоемов обнаружили перевернутое авто. Спасатели достали из машины тело водителя и его собаку.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Обстоятельства трагедии установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"30 мая, около 22:00 часов в одном из водоемов села Подгорцы нашли опрокинутый автомобиль. Впоследствии мы обнаружили там тело 74-летнего водителя. Кроме этого, в автомобиле находился мертвый французский бульдог, погибший в результате затопления легковушки", – рассказал Небытов.

По предварительным данным водителя Opel во время движения стало плохо, он съехал с главной дороги в водоем, в результате чего погиб.

Напомним, 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства протаранил легковушку, а затем влетел в людей на пешеходном переходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из истерзанной машины деблокировали спасатели.

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