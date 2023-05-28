В Киевской области мотоциклист влетел в людей на пешеходном переходе: пятеро пострадавших. Фото и видео

Днем 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествия с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства грубо нарушил правила дорожного движения.

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В результате игнорирования красного сигнала светофора мотоцикл врезался в автомобиль. Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главного полицейского Киевщины, за рулем мотоцикла Yamaha находился 18-летний водитель. На одном из перекрестков в Обухове мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и на огромной скорости врезался в легковой автомобиль.

Из-за большой скорости мотоцикл разорвало на части, которые отлетели в группу пешеходов на обочине. С места происшествия госпитализировали водителя и пассажира мотоцикла.

Кроме того, травмы получили пешеходы, в которых отлетели части мотоцикла. По предварительным данным, все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ужасная авария произошла в Одесской области 6 мая. На дороге между селами Лощиновка и Каланчак Сафьяновской общины Измаильского района столкнулись два автомобиля – ВАЗ 21099 и Lada Priora. В результате аварии пострадали шесть человек. Тяжелые травмы получил 3-летний мальчик, его доставили в реанимацию, однако через несколько часов он скончался.

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