В Украине поймали агента российской военной разведки, который шпионил в зоне ООС. Фото и видео

Контрразведка Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки. Он отчитывался об украинских силах и средствах в районе проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Установлено, что иностранец, который временно проживает в Украине, по заданию Главного разведывательного управления Генштаба России периодически выезжал в зону ООС, чтобы собирать развединформацию.

Российских кураторов интересовали сведения о новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное.

За эту "работу" шпион получал денежное вознаграждение. Его задержали на "горячем" во время передачи собранных сведений представителю спецслужб страны-агрессора через Интернет.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье "участие в деятельности террористической организации" Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении еще одного подозрения по статье "шпионаж".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила агентов так называемой спецслужбы "ЛНР", которые готовили теракты в Украине.

А в Киеве заблокировали работу подпольных криптообминникив, через которые проводились средства на подготовку провокаций ко Дню Независимости.

В Украине к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего боевика "ДНР". В рядах незаконных вооруженных формирований мужчина оказывал сопротивление силам АТО и ООС, а также обстреливал позиции подразделений украинских защитников.