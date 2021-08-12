В Украине поймали агента российской военной разведки, который шпионил в зоне ООС. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
2 минуты
1,8 т.
Российских кураторов интересовали сведения о новейших образцах оружия

Контрразведка Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки. Он отчитывался об украинских силах и средствах в районе проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Установлено, что иностранец, который временно проживает в Украине, по заданию Главного разведывательного управления Генштаба России периодически выезжал в зону ООС, чтобы собирать развединформацию.

Российских кураторов интересовали сведения о новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное.

За эту "работу" шпион получал денежное вознаграждение. Его задержали на "горячем" во время передачи собранных сведений представителю спецслужб страны-агрессора через Интернет.

Видео дня

Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье "участие в деятельности террористической организации" Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении еще одного подозрения по статье "шпионаж".

Шпиона задержали на "горячем"
Злоумышленнику сообщено о подозрении

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила агентов так называемой спецслужбы "ЛНР", которые готовили теракты в Украине.

А в Киеве заблокировали работу подпольных криптообминникив, через которые проводились средства на подготовку провокаций ко Дню Независимости.

В Украине к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего боевика "ДНР". В рядах незаконных вооруженных формирований мужчина оказывал сопротивление силам АТО и ООС, а также обстреливал позиции подразделений украинских защитников.

УкраинаВойна на ДонбассеСлужба безопасности УкраиныДонбасс