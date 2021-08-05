В Украине суд вынес строгий приговор экс-боевику "ДНР", собиравшему разведданные о ВСУ. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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В Украине суд вынес строгий приговор экс-боевику 'ДНР', собиравшему разведданные о ВСУ. Фото

К десяти годам лишения свободы в Украине приговорили бывшего боевика незаконных вооруженных формирований "ДНР". В их составе мужчина оказывал сопротивление силам АТО и ООС, а также обстреливал позиции подразделений украинских защитников.

Соответствующий приговор ему вынес суд по материалам контрразведки Службы безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что бывший наемник "ДНР" был задержан в этом году в мае на линии разграничения на Донбассе.

Документы наемника "ДНР"
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Тогда экс-боевик занимался сбором разведывательной информации о подразделениях украинских Вооруженных сил.

Экс-боевика "ДНР" задержали в мае 2021 года

Меры по его разоблачению, а также документированию противоправной деятельности проводили сотрудники контрразведки и следователи СБУ под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Документы задержанного

Судом злоумышленник признан виновным по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Бывшего наемника "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Харьковщине задержали бывшего так называемого депутата "Л/ДНР". Он оказался жителем Луганщины, который помогал оккупантам еще с начала российской вооруженной агрессии в Украине, также мужчина оказался причастным к принятию "конституции ЛНР".

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