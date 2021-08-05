В Украине суд вынес строгий приговор экс-боевику "ДНР", собиравшему разведданные о ВСУ. Фото
К десяти годам лишения свободы в Украине приговорили бывшего боевика незаконных вооруженных формирований "ДНР". В их составе мужчина оказывал сопротивление силам АТО и ООС, а также обстреливал позиции подразделений украинских защитников.
Соответствующий приговор ему вынес суд по материалам контрразведки Службы безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что бывший наемник "ДНР" был задержан в этом году в мае на линии разграничения на Донбассе.
Тогда экс-боевик занимался сбором разведывательной информации о подразделениях украинских Вооруженных сил.
Меры по его разоблачению, а также документированию противоправной деятельности проводили сотрудники контрразведки и следователи СБУ под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Судом злоумышленник признан виновным по:
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Харьковщине задержали бывшего так называемого депутата "Л/ДНР". Он оказался жителем Луганщины, который помогал оккупантам еще с начала российской вооруженной агрессии в Украине, также мужчина оказался причастным к принятию "конституции ЛНР".