СБУ пресекла подготовку провокаций ко Дню Независимости. Фото

В Киеве заблокировали работу подпольных криптообменников. Через них проводились средства на подготовку провокаций в День Независимости.

Об этом 11 августа сообщается на сайте Службы безопасности Украины. По данным спецслужбы, через указанные обменники проводились анонимные платежи, а также обналичивались теневые средства (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что их услугами чаще всего пользовались люди, которым поступали переводы через запрещенные в стране электронные кошельки. В частности, речь идет о Webmoney, "Яндекс.Деньги", Qiwi.

Среди этих лиц были и организаторы массовых протестов накануне Дня Независимости, получавшие через сеть средства для оплаты провокаторов.

Всего с начала 2021 года обменниками воспользовались более тысячи человек, а ежемесячный оборот составлял примерно 30 млн грн. Посредники получали от 5 до 10%.

В результате были проведены обыски в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева. Во время следственных действий изъяты компьютеры и серверное оборудование, мобильные терминалы с программным обеспечением, печати и учредительные документы зарегистрированных фиктивных предприятий, наличные средства в иностранной валюте (около 1 млн грн в эквиваленте).

СБУ ведет расследование по двум статьям. Первая – 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), вторая – 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила агентов так называемой спецслужбы "ЛНР", которые готовили теракты в Украине.