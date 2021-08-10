СБУ разоблачила агентурную сеть 'ЛНР', которая готовила теракты в Украине. Фото и видео

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили на территории Украины противоправную деятельность так называемой спецслужбы "ЛНР". Агенты незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, намеревались совершить теракты.

В частности, речь идет о подрыве сотрудника СБУ, а также осуществлении ряда других терактов. Об этом сообщается на сайте украинской спецслужбы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что украинские силовики вышли на злоумышленника, который вербовал граждан на прифронтовой территории. Это 27-летний житель Северодонецка Ярослав М., который в ряды "спецслужбы ЛНР" встал в 2018 году. Тогда же осенью он получил паспорт псевдореспублики, а еще через год – и паспорт гражданина РФ.

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Мужчина действовал по заданию кураторов из России. Он сформировал агентурную сеть, в которую в основном входили родственники сотрудников СБУ. Вербовку злоумышленник совершал, используя шантаж и психологическое давление. А также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

29 июля 2021-го этот "разведчик" с "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника Службы безопасности Украины в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки ведомства его план удалось сорвать и разоблачить завербованных агентов.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы" боевиков.

По данным СБУ, одним из завербованных стал экс-сотрудник спецслужбы Роман Г., уволенный в 2018 году за пьянство. Он переехал в Луганск, где с января по май этого года подыскивал для "разведчика ЛНР" исполнителей теракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 10 лет лишения свободы осудили бывшего боевика "ДНР". В рядах незаконных вооруженных формирований мужчина оказывал сопротивление силам АТО и ООС, а также обстреливал позиции подразделений украинских защитников.