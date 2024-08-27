В Украине готовят реформу системы прокуратуры: что изменится

Во вторник, 27 августа, на форуме "Украина 2024. Независимость ", генеральный прокурор Андрей Костин анонсировал новые ключевые этапы в реформировании системы прокуратуры. В общей сложности их будет три.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Этот проект будет пилотным.

Первым этапом планируется создание постоянной действующей кадровой комиссии в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что он будет формировать кадровый резерв на должности руководителей областных и окружных прокуратур.

"Идея этого проекта в том, чтобы конкурс проводился не на конкретную освобождаемую должность, а на группу должностей. Чтобы мы имели выбор из ряда претендентов, проверенных с точки зрения компетентности и добродетели", – пояснил генпрокурор.

Вторым этапом, по словам Костина, будет работать рабочая группа по реформе Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В настоящее время готовится законопроект на выполнение рекомендаций GRECO.

"В-третьих, разрабатывается реформа системы внутреннего контроля - для того, чтобы генеральная инспекция не только разоблачала правонарушения, но и помогала предотвратить коррупционные и другие злоупотребления", - резюмировали изменения в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. На нем также присутствовали генпрокурор Костин и руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Напомним, что во вторник, 27 августа, в Киеве прошел форум "Украина 2024. Независимость" с участием руководителей государственных институций, темой обсуждения на котором были война, экономика и шаги Украины на пути к справедливому миру.

На форуме генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что народному депутату Артему Дмитруку помогли покинуть Украину. Среди тех, кто ему помогал, по всей вероятности, могут быть должностные лица разных органов.

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