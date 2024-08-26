Главное внимание – противодействию коллаборантам: Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Фото

В понедельник, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. На нем также присутствовали генеральный прокурор Алексей Костин и руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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Главное внимание на совещании было уделено противодействию коллаборантам и расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России. Об этом президент сообщил в Telegram.

Кроме того, были рассмотрены вопросы границы и фактов незаконного пересечения. Президент заслушал доклады глав МВД Игоря Клименко, СБУ Василия Малюка и ГБР Алексея Сухачева.

"Прежде всего – вопросы противодействия предателям, коллаборантам и лицам, которые оправдывают российскую агрессию в разных сферах и помогают врагу. Также подробно обсудим механизм применения санкций нашим государством и взаимодействие с партнерами, чтобы наши санкционные режимы были синхронизированы", – сказал Владимир Зеленский.

Глава СБУ Василий Малюк доложил о проведении контрдиверсионных и контрразведывательных мероприятий в Украине, расследовании фактов государственной измены, коллаборационизма и о применении санкций к предателям и коллаборантам.

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал о расследовании дел о незаконном пересечении государственной границы, в том числе лицами, являющимися фигурантами уголовных производств.

"Более чем достаточно структур и персонала занимаются охраной нашей государственной границы и должны противодействовать незаконному пересечению границы. По каждому случаю побегу фигурантов уголовных производств требуется четкий ответ, выводы и кто конкретно будет за это отвечать", – отметил президент.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил об усилении охраны государственной границы по прекращению деятельности каналов незаконной перевозки украинцев.

Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мер президенту докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Зеленский отметил, что через две недели должен быть наработан и представлен четкий план решения проблемных вопросов, которые совершенно понятны.

Кроме того, глава государства поручил разработать план усиления границы Украины и Молдовы на участке непризнанного Приднестровья.

В ходе совещания также обсудили ход выполнения Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

"Нужны действия", – резюмировал проведение заседания президент.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем рассматривались вопросы эффективности ПВО и восстановления энергетики после одного из самых больших обстрелов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 августа, провел отдельный длительный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским.

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