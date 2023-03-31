В Украине будут судить 9 приспешников окупантов, которые помогали пытать украинцев: среди них – экс-глава СБУ. Фото

За пытки гражданских на Херсонщине будут судить 9 приспешников оккупантов. Все обвиняемые ранее работали в правоохранительных органах, среди них – бывший руководитель Службы безопасности Украины.

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Прокуроры Херсонской областной и окружной прокуратур направили в суд соответствующий обвинительный акт, сообщил 31 марта Офис генерального прокурора. По данным следствия, во время оккупации Херсона при поддержке военного командования РФ было создано незаконное вооруженное формирование (НВФ) – так называемая "государственная служба безопасности Херсонской области".

Карательный орган стал аналогом ФСБ, а его главной целью было обеспечение "присоединения" региона к РФ. Возглавил его бывший глава СБУ времен беглого президента Виктора Януковича.

Представители НВФ выполняли задания Кремля по подавлению сопротивления и любых проявлений непризнания политики оккупантов. Они разыскивали и под разными предлогами задерживали активистов, противников оккупации и других гражданских украинцев.

В одной из захваченных построек в Херсоне пособники врага обустроили тюрьму и пыточную.

Мирных украинцев держали в бесчеловечных условиях, применяя к ним психологическое и физическое насилие. Людей избивали, пытали электрическим током, не давали еды и воды, а также имитировали расстрелы.

Выйти на волю, в некоторых случаях, можно было только заплатив "выкуп".

Руководителя карательного органа будут судить по ряду уголовных статей, в том числе за госизмену, руководство НВФ и жестокое обращение с гражданским населением (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 3, ч. 4 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Все обвиняемые объявлены в розыск.

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