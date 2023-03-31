На Кировоградщине задержали предателя, который собирал для РФ информацию о военном аэродроме. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в Кировоградской области разоблачила очередного агента ФСБ РФ. Мужчина собирал для врага данные о местном военном аэродроме.

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Об этом 31 марта сообщила пресс-служба СБУ. Предателем оказался местный житель, попавший в поле зрения ФСБ во время его поездок в Россию еще до начала войны в феврале 2022 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

После масштабного вторжения спецслужбы РФ дистанционно привлекли мужчину к сотрудничеству против Украины. По указаниям кураторов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

В первую очередь он пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов на фронт для украинских защитников. В том числе он искал аэродром, где испытывают беспилотники.

Для этого агент РФ объезжал местность, снимая фото и видео объектов. Особое внимание уделял движению железнодорожного транспорта.

Полученную информацию, которая требовалась оккупантам для прицельных ракетных ударов по Кировоградщине, он пытался передать сотрудникам ФСБ через Telegram.

Однако контрразведчики СБУ вовремя разоблачили предателя и задержали его во время выполнения разведывательного задания от врага.

У него изъяли телефон, который он использовал для коммуникации с сотрудниками ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях в СБУ заявили, что задержали агента РФ, который "охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. Правоохранители сработали на опережение – своевременно разоблачили и задержали предателя.

– На Черниговщине СБУ задержала инспектора пограничного отряда, работавшего на РФ. Он был завербован российской ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения.

– СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам "Укрзалізниці" в Харьковской и Донецкой областях. В ее состав входили восемь предателей.