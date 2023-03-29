СБУ задержала российского агента, "охотившегося" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. Фото

Жителя Донецкой области задержали за слив информации врагу. Мужчина собирал для россиян разведданные о местоположении складов боеприпасов и баз военной техники украинских воинов на Авдеевском направлении.

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Служба безопасности Украины сработала на опережение – своевременно разоблачила, поэтапно задокументировала преступную деятельность предателя и задержала во время выполнения им разведывательной задачи. Об этом пресс-служба СБУ сообщила на официальном сайте 29 марта.

Следователи установили, что это местный житель еще до полномасштабного вторжения поддерживавший дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

После 24 февраля 2022 года враг дистанционно завербовал своего друга и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Больше всего противника интересовало, где находятся украинские военные склады.

"Для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты", – отметили в пресс-службе.

Данные из телефона злоумышленника доказывают, что он переписывался с российским сотрудником ФСБ через анонимный мессенджер. Информацию украинец должен был передавать в виде электронных координат и медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

Эта информация нужна была врагу для планирования тактических операций на восточном фронте.

Российский агент задержан. Ему объявили о подозрении по ст. 111 УК – государственная измена. Суд арестовал фигуранта, расследование по делу продолжается.

Согласно Уголовному кодексу Украины, по этой статье можно сесть за решетку на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ поймала инспектора Черниговского пограничного отряда, работавшего на Россию. Предатель был завербован российской ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения.

– Также СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам "Укрзалізниці". Разветвленная агентурная сеть противника действовала в Харьковской и Донецкой областях

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