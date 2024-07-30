В Тисе нашли тело с документами студента, пропавшего в середине июля в Карпатах: все обстоятельства

Александр Гашевский, 20-летний студент Львовского национального университета имени Ивана Франко, пропал две недели назад в Карпатах. После длительных поисков его тело было обнаружено в реке Тиса с документами, подтверждающими его личность.

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Об этом сообщил адвокат семьи Олег Веремиенко. По его словам, о обнаружении тела первыми сообщили румынские пограничники, о чем львовская полиция информировала родителей парня. Пока тело еще не передали семье.

Адвокат рассказал, что связался с Мукачевским пограничным отрядом, получившим информацию от венгерских силовиков о найденном теле молодого человека с документами по имени Александра Гашевского. По их словам, об этом сразу сообщили ректору ЛНУ.

"Сегодня, 30 июля, по просьбе следователей из Львова я связался с Мукачевским пограничным отрядом... и там мне сообщили, что полторы недели назад они получили по вайберу от венгерских силовиков сообщение о том, что в реке Тиса со стороны Венгрии было обнаружено тело молодого человека со студенческим билетом в кармане по имени Гашевский Александр. Я спросил, что они сделали, когда обнаружили тело. Они сказали, что сразу об этом сообщили ректору ЛНУ", – говорит адвокат Веремиенко.

Последний раз Александр звонил отцу 14 июля. Парень сказал, что отдыхал в горах и ехал на автобусе домой из Верховины. Последнее слово, услышанное отцом, было "пограничники", после чего связь оборвалась.

С тех пор от Александра не было никаких известий, и родители начали бить тревогу. Отец добавил, что при себе у Александра был паспорт и приписное свидетельство, но об этих документах ничего не упоминалось. Он убежден, что сын не умел плавать, поэтому не решился бы переплыть Тису.

Адвокат объяснил, что Александр закончил бакалавриат и был зачислен на пятый курс, но его студенческое удостоверение закончилось 30 июня 2024 года. Это могло послужить причиной проверок.

"Мы среди прочего рассматриваем для себя такую версию, что его могли задержать для выяснения обстоятельств из-за просроченного удостоверения студента, которое было действительно до 30 июня. Могли задержать 11 или после 11 июля, потому что он был в пограничной зоне. Могли отвезти в изолятор. На Закарпатье. Могли возить где-то по ТЦК. Почему мы думаем? Яремче. Мы рассматриваем версию, его могли задержать на 72 часа, возможно, избили, может, во время задержания он убегал – он молодой парень, мог испугаться – может, его действительно избили, а потом поняли, что ему нужно 3 суток пересидеть, чтобы взошли синяки", – заявил адвокат.

Веремиенко добавил, что в приграничном регионе есть много камер видеонаблюдения, но у полиции нет доступа к ним. Только ДБР или Военная прокуратура могут проверить эти камеры.

"Мы обращались в ДБР. Получили отказ. Также мы обратились в военную прокуратуру", – сказал адвокат Веремиенко.

Полиция Львовщины подтвердила, что получила информацию от румынской стороны о найденном теле с документами, удостоверяющими личность. Окончательный факт смерти будет установлен после опознания тела родственниками.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники других стран официально не сообщали об обнаружении тела Александра. Однако не исключается, что подобное могло произойти, учитывая случаи, когда тела людей, пытающихся незаконно пересечь границу, оказывались как военнослужащими ГНСУ, так и пограничниками других стран. Он подчеркнул, что какие-либо обвинения в неправомерных действиях пограничников не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что в реке Тиса в Закарпатье снова обнаружили тело утопленника. Погибшим оказался житель Закарпатской области 1975 года, его тело несло течением вдоль берега. Также были опубликованы фото и видео с места обнаружения утопленника.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко предупредил о коварстве Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

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