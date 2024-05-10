В ГПСУ рассказали, сколько мужчин утонуло в Тисе, и предупредили об опасности

В реке Тиса на Закарпатье с начала военного положения нашли тела 28 мужчин. Она имеет стремительное течение и коварные места, из-за чего лица, пытающиеся незаконно пересечь границу, теряют жизнь.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 10 мая. По его словам, всего при попытках незаконно пересечь границу, в том числе и через горы, погибли 35 мужчин.

"Уже зафиксировано в реке Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела погибших. Скорее всего, это те, кто пытались незаконно пересечь линию границы и направлением для этого выбрали для себя именно линию границы, которая проходит по реке Тиса. Если сюда добавить труднодоступные горные местности или другие участки границы, то это уже более 35 случаев", – рассказал он.

Демченко добавил, что Тиса является коварной рекой, хотя на первый взгляд может не вызвать опасений относительно ее преодоления.

"Она коварная река, которая и имеет стремительное течение, на днище есть и корни деревьев, и места, куда может затягивать течение. Поэтому недостаточность сил у нарушителей при преодолении реки, коварные места приводят к тому, что человек теряет жизнь из-за необдуманных и бессмысленных действий при попытке незаконного пересечения границы", – рассказал спикер ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Госпогранслужбе рассказали, что в Тисе утонули трое мужчин. Одному из них было только 20 лет. О страшной находке пограничникам сообщил рыбак.

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