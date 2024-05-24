Тело несло течением вдоль берега: в Тисе снова нашли утопленника

В реке Тиса на Закарпатье вновь обнаружили тело утопленника. Погибшим оказался житель Закарпатской области 1975 года рождения, его тело несло течением вдоль берега.

О трагедии 24 мая сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также были опубликованы фото и видео с места обнаружения утопленника.

В ГПСУ рассказали, что утопленника в Тисе обнаружили пограничники, его тело несло течением вблизи берега.

На место вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Тело погибшего мужчины вытащили на берег.

"Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, унесшей его жизнь, – устанавливает следствие. Призываем избегать рисков и опасностей, которые могут угрожать вашей жизни", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 мая Западное региональное управление ГПСУ информировало о выявлении утопленника в Тисе на границе с Румынией. С начала месяца это уже восьмой мужчина, который погиб, пытаясь переплыть горный водоем.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко предупредил о коварности Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!