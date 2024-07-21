В Тернополе майор застрелил военного в гостинице: всплыли подробности инцидента

В ночь на 21 июля в одной из гостиниц Тернополя произошла трагедия. Майор одной из воинских частей застрелил военнослужащего пограничной службы.

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Конфликт вспыхнул на почве ревности. Подробности сообщает "Суспільне" со ссылкой на комментарий спикера Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко.

Она рассказала, что стрельба произошла около 3 ночи 21 июля.

"Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из пистолета у 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте. Конфликт возник на почве ревности", — рассказала Шевченко.

Издание "Тернополяни" сообщает, что причиной, заставившей майора ВСУ схватиться за оружие, якобы стало то, что он застал с пограничником свою жену. Источники этого СМИ утверждают, что майор 6 раз выстрелил в сержанта из закрепленного за ним пистолета "Glok-17".

По словам спикера Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, в настоящее время офицер задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 19 июля во Львове стреляли в языковед Ирину Фарион, пуля попала ей в голову: женщина скончалась в больнице.

Впоследствии в МВД рассказали, что стрелявший в Фарион мужчина мог выслеживать ее под домом. Соседи на протяжении двух-трех недель видели вблизи подъезда, в котором жила языковед, подозрительного молодого человека в закрытой одежде и с закрытым лицом. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следствие исследует все версии убийства Фарион, включая ведущую в Россию.