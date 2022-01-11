В Тернополе из окна многоэтажки выпала девушка: медики уже не смогли ей помочь

В Тернополе 26-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа нового жилого дома. По предварительным данным, она совершила самоубийство.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи и полицию. Трагедия случилась на улице Овощной 10 января около 18:00.

Прибывшие на место происшествия медики уже не могли ничем помочь девушке – она скончалась до их приезда.

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Правоохранители полагают, что она сама выпрыгнула из окна. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, что в декабре 2021 года в нескольких городах Украины произошли похожие случаи самоубийства – в Днепре погибла 20-летняя девушка, в Запорожье – 16-летняя девушка, а в Одессе – молодой парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни 78-летний мужчина выбросился из окна четвертого этажа COVID-отделения.