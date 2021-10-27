В сознании и ходит самостоятельно: появились фото виновника смертельного ДТП в Харькове

16-летний водитель автомобиля Infiniti, который на огромной скорости спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, был задержан полицией на месте аварии. Судя по первым снимкам, которые попали в сеть, у него ушиблена голова, но сам он в сознании, передвигается без посторонней помощи.

Фото подозреваемого опубликовал Telegram-канал Харьков 1654. По информации этих же авторов, известно, что родители подростка в срочном порядке подали заявление в полицию об угоне Infiniti, которая принадлежит их семье.

Как пишут в комментариях пользователи сети, виновником резонансной аварии является Николай Х., 2005 года рождения, проживающий в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за превышения дорожной разметки и вождения без удостоверения водителя.

Видео дня

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий в Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безразличными – ситуацию нужно менять!

Ранее сообщалось о смертельной аварии, которую совершил подросток, севший за руль под Херсоном. Вместе с другими подростками он отмечал день рождения товарища, и уже будучи в состоянии алкогольного опьянения решил подвезти ребят домой.