В Славянске мужчина открыл огонь по наряду полиции во время проверки документов: погиб правоохранитель

В четверг, 19 марта в Славянске Донецкой области произошло убийство полицейского. Неизвестный из огнестрельного оружия во время перерыва документов застрелил участкового капитана полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Что известно

По установленной информации, происшествие произошло в четверг, 19 марта, около 11:30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины, он открыл огонь по наряду полиции.

От смертельных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер Краматорского райуправления полиции.

Злоумышленник скрылся, сейчас его разыскивают. На месте работают судмедэксперты и следственно-оперативная группа.

