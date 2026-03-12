Под Киевом поезд на вокзале сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

В Бучанском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который вышел на железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Электричка сбила мужчину

По словам правоохранителей, 11 марта в 23:17 к ним обратился мужчина, который рассказал, что стал свидетелем того, как поезд сбил человека на железнодорожном вокзале в городе Ирпень.

"Полицейские предварительно установили, что под колеса пассажирского поезда сообщением "Тетерев – Борщаговка" попал мужчина, который проигнорировал запрещающий сигнал и вышел на железнодорожные пути. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего парня. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

