На Киевщине отец застрелил свою больную дочь и покончил жизнь самоубийством: в полиции сообщили подробности

В городе Ирпень в частном доме обнаружили тела 52-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Отец выстрелил в ребенка из огнестрельного оружия, после чего покончил жизнь самоубийством. Тела без признаков жизни нашла сестра мужчины и сообщила об этом в полицию.

Об обстоятельствах происшествия сообщили в официальном Telegram Главного управления Национальной полиции в Киевской области. В полиции отметили, что к ним обратилась женщина, которая обнаружила в доме в Ирпене своего брата и его малолетнюю дочь без признаков жизни.

Правоохранители заявили: "Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь в доме вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством".

По информации правоохранителей, на место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа и другие службы. Полицейские осмотрели дом и зафиксировали огнестрельные ранения на телах погибших. Известно также, что 11-летняя девочка болела. Других деталей о состоянии ее здоровья правоохранители пока не обнародуют.

Расследование происшествия продолжается. Следователи пытаются установить все обстоятельства, которые предшествовали трагедии. В полиции говорят, что окончательные выводы можно будет сделать только после проведения экспертиз.

Детали расследования

Тела мужчины и ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Именно она должна установить окончательную причину смерти и подтвердить обстоятельства происшествия.

Досудебное расследование начали следователи Бучанского районного управления полиции. Производство открыли по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют все детали трагедии и устанавливают полную картину того, что произошло в доме.

