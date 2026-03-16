В Запорожье полицейский применил оружие против нападавшего, мужчину нашли мертвым: подробности инцидента. Видео

В Запорожье работник полиции применил оружие против нападавшего, который угрожал ему пистолетом. Злоумышленник скрылся, но впоследствии правоохранители нашли его тело.

Об инциденте сообщили в Национальной полиции Украины. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Что известно

Чрезвычайное происшествие произошло 16 марта. Около 06:30 экипаж патрульной полиции получил сообщение об избиении мужчины и попытке грабежа в Хортицком районе города. Прибыв на место, правоохранители обнаружили заявителя, который указал на двух человек, вероятно причастных к преступлению.

В ходе выяснения обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно и достал предмет, похожий на пистолет. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителю и угрожать оружием.

Полицейский отошел на безопасное расстояние в укрытие, однако подозреваемый продолжил преследование. В соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции", для предотвращения угрозы жизни и здоровью правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела.

"После этого один из правонарушителей прибегнул к бегству. Другой мужчина пытался применить против патрульных газовый баллончик и оказал физическое сопротивление, в связи с чем он был задержан с применением наручников", – говорится в сообщении.

Позже правоохранители обнаружили нападавшего без признаков жизни. Им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Его сообщник также находится в статусе СЗЧ.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований. Назначено служебное расследование относительно правомерности применения огнестрельного оружия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

