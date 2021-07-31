К Чаусу не пускают и не говорят, где он, – адвокат

К бывшему судье Николаю Чаусу, которого 30 июля обнаружили в Винницкой области, а затем доставили в Киев, не пускают адвокатов. Кроме того, его местонахождение неизвестно.

Об этом изданию "Украинская правда" сообщил адвокат Чауса Александр Вишневый, которого привлекла жена экс-судьи. По словам защитника, правоохранители не сказали, в каком ведомстве находится Чаус.

Вишневый считает, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро делают все возможное, чтобы исключить контакты с Чаусом. При этом ни в СБУ, ни в НАБУ не подтвердили, что Чаус находится у них. Адвокат также заявил, что у правоохранителей есть данные об адвокатах Чауса и они обязаны сообщить защитникам, если собираются совершать с ним процессуальные действия.

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Адвокат предположил, что на Чауса будут влиять, чтобы он отказался от привлеченных супругой правозащитников. По словам Вишневого, это может быть связано со спецификой данного дела.

Напомним, что накануне работники НАБУ и СБУ устроили настоящие гонки из-за Чауса. Во время движения авто сотрудники НАБУ требовали от представителей СБУ остановиться и передать подозреваемого им. Но в СБУ отказались.

СМИ сообщили, что экс-судью могли привезти в спецтюрьму на улице Малоподвальная или же на Аскольдов переулок, где расположен следственный изолятор СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. Затем в сети появилось фото якобы Чауса, которого вывезли на территорию Румынии.