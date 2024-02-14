В Румынии в горах нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу: появились подробности. Видео

Румынские пограничники обнаружили в горах тело украинца, незаконно пересекшего границу. Еще нескольких мужчин, которые были с ним, задержали.

Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что румынские коллеги известили украинских пограничников о задержании нелегалов.

"Они сообщили, что вместе с ними был еще один исчезнувший украинец. По результатам поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что в горах существует угроза схождения снежных лавин, густой туман и сильные порывы ветра, в связи с чем призвали граждан воздержаться от похода в горы.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что задержали на границе восемь мужчин, пытавшихся незаконно выехать с территории Украины. Уклонистов поймали на границе с Молдовой. Нарушители не дошли до украинско-молдавской границы всего один километр.

Каждый из уклонистов заплатил от 40 до 80 тысяч за прокладывание маршрута, однако схема так и не сработала.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пограничники в Одесской области задержали первого "антиуклониста". 30-летний гражданин Украины так хотел вернуться домой, что направился через границу пешком – за пределами пункта пропуска.

– Также на границе с Молдовой группа уклонистов пыталась покинуть пределы государства в спальном отсеке грузовика. За незаконное и, как следствие, неудачное путешествие нарушители заплатили по 8 тыс. долларов.