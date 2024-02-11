Первый антиуклонист: на границе задержан мужчина, возвращавшийся из Молдовы в обход пункта пропуска

Пограничники в Одесской области задержали первого "антиуклониста". 30-летний гражданин Украины так хотел вернуться домой, что направился через границу пешком.

Правда, делал он это за пределами пункта пропуска, поэтому был задержан и сейчас ожидает суда. Подробности рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Нетипичный случай зафиксировали пограничники Белгород-Днестровского отряда. С помощью БПЛА с тепловизионной камерой они обнаружили и задержали нарушителя границы. Правда, в отличие от большинства случаев, с которыми приходится сталкиваться пограничникам, этот нарушитель не бежал из Украины, а наоборот – пробирался на территорию государства из Молдовы.

"30-летний гражданин Украины вне пункта пропуска пешком возвращался в Украину. Свои действия житель Одесщины объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину", – отметили в ГПСУ.

На опубликованном пограничниками видео с дрона с тепловизионной камерой видно, что истосковавшегося по родине нарушителя охранники границы настигли среди поля. По требованию пограничников мужчина лег на землю, дождался, пока к нему подоспеют сотрудники ГНСУ – и в их сопровождении отправился на КПП.

Несмотря на благородные мотивы нарушителя, отвечать за незаконное пересечение границы ему все-таки придется.

"На нарушителя составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Правовое решение примет суд", – резюмировали в ГПСУ.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь перебрасывает военную технику ближе к границе с Украиной. Впрочем, в ГПСУ заверили, что это связано с учениями военных РБ возле села Саки Брестской области. Туда прибыла мотострелковая рота одной из механизированных бригад западного оперативного командования.