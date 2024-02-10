На границе с Молдовой задержали группу уклонистов в спальном отсеке грузовика. Фото и видео

Украинские пограничники пресекли очередную попытки незаконного выезда из Украины. Группа уклонистов пыталась покинуть пределы государства в спальном отсеке грузовика.

За незаконное и, как следствие, неудачное путешествие нарушители заплатили по 8 тыс. долларов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Очередную группу уклонистов пограничники выявили на контрольном посту "Маяки". Водитель грузовика, который вез нарушителей, решил в оригинальный способ отвлечь внимание пограничников.

В ГПСУ рассказали, что во время прохождения контроля водитель надел пиксельный бушлат, повесил желто-синий флаг в кабине и уверял в своих патриотических намерениях. Позже пограничники выяснили, что "путешествие" в Молдову обошлось каждому уклонисту по 8 тыс. долларов.

По факту правонарушения на уклонистов составили административные протоколы. Более того, перевозчику грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 332 УК. Правоохранительные органы изъяли транспортное средство.

Напомним, 8 февраля украинские пограничники остановили два микроавтобуса с мужчинами призывного возраста. Водители перевозили 38 уклонистов, что является абсолютным рекордом в настоящее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в разных регионах Украины СБУ ликвидировала пять схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди организаторов – депутат райсовета с Прикарпатья и должностное лицо Службы судебной охраны из Кировоградской области.