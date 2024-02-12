Лишь километр не дошли: на границе с Молдовой остановили группу из восьми уклонистов. Видео

Украинские пограничники остановили на границе восемь мужчин, пытавшихся незаконно выехать с территории Украины. Уклонистов поймали на границе с Молдовой.

Соответствующее видео в воскресенье, 11 февраля, было опубликовано на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Как отмечается, нарушители не дошли до украинско-молдавской границы всего в один километр.

Каждый из уклонистов заплатил от 40 до 80 тысяч за проложение маршрута, однако схема так и не сработала.

"Воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, восемь украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы. Проложение маршрута организатором стоила от 40 до 80 тысяч гривен с каждого", – сообщили в ГПСУ.

Там добавили, что на нарушителей составлены административные протоколы, дела направлены в суд.

Накануне на границе с Молдовой пограничники предотвратили очередную попытку незаконного выезда из Украины. Группа уклонистов пыталась покинуть пределы государства в спальном отсеке грузовика и заплатили за это по 8 тысяч долларов.

Нарушителей задержали на контрольном посту "Маяки".

А пограничники в Одесской области задержали первого "антиуклониста". 30-летний гражданин Украины так хотел вернуться домой, что направился через границу пешком. Правда, делал он это за пределами пункта пропуска, поэтому был задержан и сейчас ожидает суд.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе с Венгрией остановили два микроавтобуса с мужчинами призывного возраста. Водители перевозили тридцать восемь "уклонистов", что является абсолютным рекордом в настоящее время.