В Полтавской области ветка убила мужчину: появились детали трагедии

В селе Жуки Полтавской общины 16 сентября, около 14 часов, во время опыления дерева на мужчину упала ветка. В результате полученных телесных повреждений он погиб на месте.

Видео дня

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области. Правоохранители открыли уголовное производство.

По предварительным данным следствия, 75-летний местный житель опиливал дерево, когда на него упала ветка. К сожалению, полученные травмы оказались смертельными.

Полиция под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры возбудила уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взорвались на боеприпасе. В результате один сапер погиб, другой получил ранения. Погибшему пиротехнику Анатолию Кукле было 36 лет.

Напомним, что в Киевской области на территории Барышевской общины трактор взорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

Также в Харьковской области 50-летний мужчина взорвался, наступив на взрывное устройство на собственном огороде. Он получил минно-взрывную травму, врачам пришлось ампутировать ступню.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!