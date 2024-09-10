В Сумской области пиротехники ГСЧС взорвались на боеприпасе: погиб сапер. Фото

В Сумской области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвались на боеприпасе. В результате один сапер погиб, другой получил ранения.

Видео дня

Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГСЧС. Погибшему пиротехнику было 36 лет.

Трагедия произошла при проведении работ по разминированию на территории Сумщины. Причиной взрыва являлась детонация боеприпаса.

"Погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении ГСЧС.

Впоследствии чрезвычайники уточнили, что погиб 36-летний Анатолий Кукла. По их информации, Кукла находился в рядах ГСЧС с 2014 года.

"Его преданность делу, надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", – написали спасатели.

Стоит отметить, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Примерно 156 тыс. кв. км территории нашего государства пока потенциально опасны из-за возможного заминирования вследствие террора РФ. Это примерно 26% от общей площади Украины.

Ежедневно от взрывных устройств, оставленных государством-террористом Россией, погибают и получают ранения как саперы, так и мирные жители, в частности дети и старики.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковщины на российской взрывчатке подорвался пожарный автомобиль. Ранения получили два спасателя, их госпитализировали.

В Киевской области на территории Барышевской общины трактор взорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

В Харьковской области 50-летний мужчина взорвался, наступив на взрывное устройство на собственном огороде. Он получил минно-взрывную травму, врачам пришлось ампутировать ему ступню.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!